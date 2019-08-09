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Всемирно известная пиццерия потроллила Манчестер Юнайтед за трансферную кампанию

08:00 213 Читати українською
Всемирно известная пиццерия потроллила Манчестер Юнайтед за трансферную кампанию
Ромелу Лукаку покинул Манчестер Юнайтед / BBC

Трансферная политика Манчестер Юнайтед лета-2019 удивила даже далеких от футбола людей.

Напомним, Манчестер Юнайтед в летнее трансферное окно-2019 за рекордную сумму подписал Харри Магуайра, который обошелся манкунианцам в 80 млн фунтов. Также во время трансферного дедлайна клуб отпустил Ромелу Лукаку в Интер, никого не приобретя взамен.

Данный поступок МЮ удивил многих. Известное заведение общественного питания Pizza Hut не удержалось от тонкого троллинга английского клуба.

"Привет, Манчестер Юнайтед. Эду Вудворду (один из руководителей МЮ – прим." Футбол 24 ") еще нужен столик, забронированный для "звездного новичка", или можем отменить резервацию?", – написали Pizza Hut в Twitter.

Напомним, Манчестер Юнайтед занял 6 место в АПЛ 2018/19 и не будет играть в Лиге чемпионов.

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