Топ-10 самых дорогих защитников мира – лето-2019 принесло серьезные изменения

"Футбол 24" представляет рейтинг из десяти самых дорогих защитников мира.

Переход Харри Магуайра из Лестера в Манчестер Юнайтед вошел в историю футбола – 26-летний защитник сборной Англии стал самым дорогим игроком мира среди представителей своего амплуа. За него выложили 87 млн ​​евро (80 млн фунтов)

Переход Магуайра в Манчестер Юнайтед – самый дорогой трансфер англичанина в истории

Магуайр потеснил с вершины рейтинга новичка Ювентуса Маттейса Де Лигта, который этим же летом обошелся туринцам только на 1,5 млн дешевле.

В целом этим летом в рейтинге самых дорогих защитников планеты произошли серьезные изменения – в частности, из десятки выпали легендарный чемпион мира и Европы Лилиан Тюрам, бразилец Тьягу Силва, центрбек Манчестер Сити Николас Отаменди, легенда МЮ Рио Фердинанд и защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи.

В то же время в перечне оказались Магуайр, Де Лигт, Лукас Эрнандес, Аарон Ван-Биссака и Эдер Милитао.

Топ-10 самых дорогих защитников мира (по данным Transfermarkt):

1. Харри Магуайр (Манчестер Юнайтед) – 87 млн евро

2. Маттейс Де Лигт (Ювентус) – 85,5 млн евро

3. Вирджил ван Дейк (Ливерпуль) – 84,65 млн евро

4. Лукас Эрнандес (Бавария) – 80 млн евро

5. Эмерик Ляпорт (Манчестер Сити) – 65 млн евро

6. Бенджамен Менди (Манчестер Сити) – 57,5 млн евро

7. Джон Стоунз (Манчестер Сити) – 55,6 млн евро

8. Аарон Ван-Биссака (Манчестер Юнайтед) – 55 млн евро

9. Кайл Уокер (Манчестер Сити) – 52,7 млн евро

10. Эдер Милитао (Реал) – 50 млн евро.

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