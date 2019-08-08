toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ЦСКА СОФИЯ - ЗАРЯ МАРИУПОЛЬ - АЗ ТРАНСФЕРЫ ЛИГА ЕВРОПЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Лукаку официально перешел в Интер

18:07 246 Читати українською
Лукаку официально перешел в Интер
Ромелу Лукаку / фото из соцсетей

Интер подтвердил переход Ромелу Лукаку из Манчестер Юнайтед. Бельгиец обошелся миланцам в 65 млн евро, не считая бонусов.

Лукаку покинул Манчестер Юнайтед и стал игроком Интера. Контракт рассчитан на 5 лет, сообщает официальный сайт "нерадзурри".

Коноплянка намекнул на переход в Бешикташ

Форвард вчера прибыл в Италию и успешно прошел медосмотр, а сегодня подписал контракт.

По данным Transfermarkt, Манчестер Юнайтед получил за 26-летнего центрфорварда 65 млн евро, хотя два года назад заплатил Эвертону почти на 20 млн больше. Еще 13 млн манкунианцы могут получить в качестве бонусов – таким образом, Лукаку стал самым дорогим приобретением в истории Интера. Зарплата нападающего, по данным Sky Sport Italia, составит 8,5 млн евро ежегодно.

В сезоне 2018/19 Лукаку забил 15 голов за "красных дьяволов" в 45 поединках. До МЮ выступал за Эвертон, Челси и Андерлехт.

Топ-30 трансферів наших легіонерів літа-2019: італійський прорив, поповнення в Іспанії та Бельгії, динамівець на Кіпрі

blog_ava
Сабо: Мне стыдно за Цыганкова, он игрок класса Б
09:50
1510
Теги
Трансферы Главное Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Чемпионата Италии Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Интер Интер Италия Трансферы Манчестер Юнайтед
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
мин
ЦСКА София
20:30
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук