Лукаку официально перешел в Интер

Интер подтвердил переход Ромелу Лукаку из Манчестер Юнайтед. Бельгиец обошелся миланцам в 65 млн евро, не считая бонусов.

Лукаку покинул Манчестер Юнайтед и стал игроком Интера. Контракт рассчитан на 5 лет, сообщает официальный сайт "нерадзурри".

Коноплянка намекнул на переход в Бешикташ

Форвард вчера прибыл в Италию и успешно прошел медосмотр, а сегодня подписал контракт.

По данным Transfermarkt, Манчестер Юнайтед получил за 26-летнего центрфорварда 65 млн евро, хотя два года назад заплатил Эвертону почти на 20 млн больше. Еще 13 млн манкунианцы могут получить в качестве бонусов – таким образом, Лукаку стал самым дорогим приобретением в истории Интера. Зарплата нападающего, по данным Sky Sport Italia, составит 8,5 млн евро ежегодно.

В сезоне 2018/19 Лукаку забил 15 голов за "красных дьяволов" в 45 поединках. До МЮ выступал за Эвертон, Челси и Андерлехт.

Топ-30 трансферів наших легіонерів літа-2019: італійський прорив, поповнення в Іспанії та Бельгії, динамівець на Кіпрі