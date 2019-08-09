Всесвітньо відома піцерія потролила Манчестер Юнайтед за трансферну кампанію

Трансферна політика Манчестер Юнайтед літа-2019 здивувала навіть далеких від футболу людей.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед у літнє трансферне вікно-2019 за рекордну суму підписав Харрі Магуайра, який обійшовся манкуніанцям у 80 млн фунтів. Натомість під час трансферного дедлайну клуб відпустив Ромелу Лукаку в Інтер, нікого не придбавши на заміну.

Даний вчинок МЮ здивував багатьох. Відомий заклад громадського харчування Pizza Hut не втримався від тонкого тролінгу англійського клубу.

" Привіт, Манчестер Юнайтед. Еду Вудворду (один з керівників МЮ – прим. "Футбол 24") ще потрібен столик, заброньований для "зіркового новачка", чи можемо скасувати резервацію?", – написали Pizza Hut у Twitter.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед посів 6 місце в АПЛ 2018/19 та не гратиме у Лізі чемпіонів.

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