"Я категорически не поддерживаю, что молодежь отдыхает и веселится во время войны, да еще и в ночных клубах. Я понимаю, что можно выпить и посидеть, если на следующий день выходной, но сделайте это в квартире или ресторане.

Украинский клуб оштрафовал "адвоката дьявола" – тот встал на защиту игроков Динамо, которые тусили в комендантский час

Я сейчас вернулся с фронта – видел, как пацаны сидят в подвалах и окопах. Они защищают честь своей страны. Молодежь, которая ходит и веселится в это время, должна вспомнить, что у нас идет война. Да, расслабляться надо, мы не роботы, но делать это нужно с умом, не у всех на глазах и не нарушая комендантский час.

Я бы этих игроков отправил на фронт, пусть посмотрят, в каких условиях находятся наши военнослужащие. То же самое касается депутатов. Пусть на фронте попробуют "бороться" с call-центрами. Наши военные – это настоящие мужики, которые в непростых условиях воюют и переживают за нашу страну и украинцев.

Зная Игоря Суркиса, я уверен, он уже принял правильное решение. Он прекрасно знает, когда и где находятся его футболисты. Они унизили и президента, и Динамо. Думаю, Михалич накажет этих игроков. А если мне удастся их увидеть, то я объясню им, что такое война, могу и видео показать. Это будет всем урок. Я считаю, что всех чертей, которые были в "Бохо", не только футболистов, надо отправить на войну, чтобы они не радовались и не веселились. Они, видимо, думают, что в Киеве война закончилась. Нет, она идет по всей стране!" – сказал Алиев в комментарии Sport-Express.

Напомним, недавно в объектив журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача попали три игрока Динамо U-19 (Дмитрий Кремчанин, Кирилл Осипенко и Владислав Герич), которые во время комендантского часа отдыхали в столичном ночном клубе.

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