"Сдержал людей – они могли сделать из судей кучу мяса": президент Агробизнеса отрицает избиение арбитра на стадионе

Почетный президент Агробизнеса Олег Собуцкий прокомментировал скандальный инцидент относительно физической расправы над арбитром после матча 24-го тура Первой лиги между Агробизнесом и Минаем (0:2).

"Негативное судейство. Люди были в ярости и хотели идти бить судью. Я этих людей задержал и не пустил, собралось их очень много.

Арбитра матча Агробизнес – Минай избили на стадионе

То, что их били на стадионе, пусть рассказывают кому-то другому. Я сдержал людей, ведь из судей могли сделать просто кучу мяса. На Семенце был чистый пенальти, мне все эксперты звонят и говорят. Восемь желтых карточек... Мы знали, что будет такая игра.

Я перед матчем подошел и поздоровался с арбитрами, сказал: "Ребята, хорошего вам судейства. Прошу вас, давайте только честно". Пошутили и ушли. И что случилось? Восемь желтых", – сказал Собуцкий в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, после окончания поединка арбитр Юрий Иванов был избит в судейской комнате, после чего снял побои в отделе полиции. Иванов показал 8 желтых карточек игрокам хозяев, а также назначил пенальти в их ворота уже в компенсированное время.

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