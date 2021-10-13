Шел девятый день Чемпионата мира-1982. В группе 4 проходил второй тур – Франция встречалась с дебютантом Мундиаля, сборной Кувейта. Потенциально обычный матч превратился в грандиозный скандал.

Главное действующее лицо

Мирослав Ступар – единственный украинец, который обслуживал матчи чемпионатов мира. Уроженец Ивано-Франковска с детства занимался футболом и в течение нескольких сезонов защищал ворота местного Спартака. Также в его карьере были луцкая Волынь, молодежная команда киевского Динамо и хмельницкое Динамо, где он выступал под руководством известного в прошлом голкипера Евгения Лемешко.

В 1970-м Мирослав Иванович начал заниматься судейством. Уже через 10 лет он работал на московской Олимпиаде, а через два года поехал на упоминавшийся чемпионат мира. Кроме того, представитель провинциального Ивано-Франковская 7 раз входил в "десятку" лучших судей СССР.

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Веское слово сказали наставники сборной СССР: Лобановский, Бесков и Ахалкаци, – рассказывал Ступар о своем попадания в перечень судей, которые будут работать на чемпионате мира. – Наверное, претензий ко мне с их стороны не было, поэтому и высказались за мою кандидатуру. Я чувствовал, что дело идет к назначению, и поэтому, когда во время одного из матчей мне сообщили эту приятную новость, не скажу, что чувствовал какую-то эйфорию. К этому все шло, был пройден большой путь.

Обстоятельства

В первом туре Франция вместе с Мишелем Платини проиграла Англии (1:3), а Кувейт расписал мировую с Чехословакией (1:1). На "Эстадио Нуэво Хосе Соррилья" в Вальядолиде все происходило прогнозируемо. Голы Бернара Женгини и Мишеля Платини до перерыва приносили французам комфортное преимущество. На старте второй половины игры Дидье Сикс сделал счет разгромным, хотя на 75-й минуте Кувейт забил гол престижа.

Все приближалось к логическому завершению. Однако на 80-й минуте случился, казалось, рядовой эпизод, ставший катализатором больших проблем. Ален Жиресс выскочил на свидание с кипером и отправил мяч в сетку. Гол! Рефери указывает на центр. Далее начинаются апелляции футболистов сборной Кувейта – они остановились, ведь услышали свисток арбитра. По одной из версий – свисток прозвучал с трибун и сбил с толку футболистов. На самом деле Ступар игру не останавливал.

Звезда

Вдруг камера выхватывает мужчину на трибунах. Им оказывается кувейтский шейх Фахид аль-Ахмад ас-Сабах. Он демонстрирует характерные жесты, мол, "сейчас мы выясним, в чем дело" и отправляется на поле. И это во время матча чемпионата мира!

Шейх вместе со своей свитой без всякого сопротивления от испанской полиции и охраны вышел на поле и в ультимативной форме потребовал от Ступара – гол надо отменять. Особой поддержки главный арбитр не получил от помощников: швед Эрик Фредрикссон и хорват Дамир Матовинович только разводили руками. Несколькоминутные переговоры, казавшиеся Ступару вечностью, завершились его свистком и решением разыграть спорный мяч. Формально поединок продолжается, гол отменен.

Шейх Фахид / фото из архива

И все же через несколько минут Франция забила чистый гол, который Ступар засчитал – отличился французский центурион Максим Босси (кстати, своим единственным голом за национальную команду).

Последствия

Ступару нужно было брать мяч в руки и заканчивать игру. Не надо было выслушивать от кувейтских шейхов и эмиров лекции. В мире судья считался религией. Надо было этим пользоваться, – оценивал действия коллеги львовский рефери Михаил Кусень, который входил в перечень ведущих судей СССР.

Сам Ступар сильно переживал из-за того эпизода. Арбитр раздал много интервью, в каждом из которых его спрашивали о той скандальной игре в Вальядолиде:

Еще когда я находился в Мадриде, то и дело задавал себе вопрос: почему спровоцированный болельщиками свисток с трибуны выпал именно на мою долю? И почему в то время никаких методических рекомендаций в правилах для судей не было? Они появились только через 24 года, когда в циркуляре вопросов и ответов ФИФА прецедент, который произошел со мной, был охарактеризован точно как в моем тогдашнем решении – спорный мяч. Моя проблема в матче Франция – Кувейт заключалась лишь в том, что это решение было принято мной с паузой. Ведь тогда никто не знал, что делать – ни я, ни мои помощники на линиях.

Поскольку поединок в транслировался прямом эфире, уже на следующий день фамилия судьи из Ивано-Франковска звучала во всем мире. Довольно вовремя с официальным заявлением выступила ФИФА. Во-первых, руководящая организация признала действительным результат матча. А еще приняла решение оштрафовать Футбольную ассоциацию Кувейта на 25 000 швейцарских франков.

Вместе с тем, Ступар был отстранен от международных матчей – на ЧМ-1982 он больше не работал. По словам Мирослава Ивановича, он остался в Испании и даже в качестве зрителя побывал на финале турнира. А потом продолжал обслуживать международные встречи, хоть и не топ-уровня.