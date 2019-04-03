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Все зависит от Динамо: президент Сантоса прокомментировал ситуацию вокруг Буэно

15:30 80 Читати українською
Все зависит от Динамо: президент Сантоса прокомментировал ситуацию вокруг Буэно
Витор Буэно / ФК Динамо Киев

Президент Сантоса Хосе Карлос Перес рассказал о деталях перехода вингера Витора Буэно в Сан-Паулу. Все зависит от Динамо.

"В настоящий момент мы ждем, пока Динамо скажет, сколько стоит выкуп контракта Дерлиса Гонсалеса. Какая сумма реальна для нас? Пять или шесть миллионов долларов.

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Все остальное – это проблемы Буэно. Если я нанимаю футболиста, то у него есть контракт со мной. Каковы тогда обязанности Буэно? Продолжать выполнять контракт. Дерлис бьется до крови, является одним из лучших, а то и лучшим игроком нашей команды. Он боролся, встретив трудности, приспособился и заиграл.

Витор должен сделать то же самое, бороться и играть. Европейской зарплаты у нас никогда не будет – это очень много", – цитирует Переса Gazeta Esportiva.

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