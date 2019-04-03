toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЗОРЯ - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ШАХТАР ВУЛВЕРХЕМПТОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВІЛЬЯРЕАЛ - БАРСЕЛОНА

Все залежить від Динамо: президент Сантоса прокоментував ситуацію навколо Буено

15:30 30 Читать на русском
Все залежить від Динамо: президент Сантоса прокоментував ситуацію навколо Буено
Вітор Буено / ФК Динамо Київ

Президент Сантоса Хосе Карлос Перес розповів про деталі переходу вінгера Вітора Буено в Сан-Паулу. Все залежить від Динамо.

"На даний момент ми чекаємо, поки Динамо скаже, скільки коштує викуп контракту Дерліса Гонсалеса. Яка сума реальна для нас? П'ять чи шість мільйонів доларів.

Доля Буено вирішиться сьогодні – у Бразилії закривається трансферне вікно

Все інше – це проблеми Буено. Якщо я наймаю футболіста, то у нього є контракт зі мною. Які тоді обов'язки Буено? Продовжувати виконувати контракт. Дерліс б'ється до крові, є одним з найкращих, можливо, найкращим гравцем нашої команди. Він боровся, зустрівши труднощі, пристосувався і заграв.

Вітор повинен зробити те ж саме, боротися і грати. Європейської зарплати у нас ніколи не буде – це дуже багато", – цитує Переса Gazeta Esportiva.

"Заради БАТЕ віддав усі гроші, які заробив в Одесі". Олег Дулуб – про Карпати, допомогу Димінського і прогрес Кравця

Теги
Динамо Динамо Трансфери Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України Вітор Буено Вітор Буено Дерліс Гонсалес Дерліс Гонсалес Сан-Паулу Сан-Паулу Сантос Сантос Світ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Зоря – Динамо: анонс матчу УПЛ
    Україна — 08:307026 Зоря – Динамо: анонс матчу УПЛ
1
год
:
21
хв
Олександрія
17:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук