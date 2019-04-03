Все залежить від Динамо: президент Сантоса прокоментував ситуацію навколо Буено

Президент Сантоса Хосе Карлос Перес розповів про деталі переходу вінгера Вітора Буено в Сан-Паулу. Все залежить від Динамо.

"На даний момент ми чекаємо, поки Динамо скаже, скільки коштує викуп контракту Дерліса Гонсалеса. Яка сума реальна для нас? П'ять чи шість мільйонів доларів.

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Все інше – це проблеми Буено. Якщо я наймаю футболіста, то у нього є контракт зі мною. Які тоді обов'язки Буено? Продовжувати виконувати контракт. Дерліс б'ється до крові, є одним з найкращих, можливо, найкращим гравцем нашої команди. Він боровся, зустрівши труднощі, пристосувався і заграв.

Вітор повинен зробити те ж саме, боротися і грати. Європейської зарплати у нас ніколи не буде – це дуже багато", – цитує Переса Gazeta Esportiva.

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