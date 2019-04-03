Судьба Буэно решится сегодня – в Бразилии закрывается трансферное окно

Вингер Динамо Витор Буэно должен осуществить переход в Сан-Паулу уже сегодня, поскольку в Бразилии трансферный дедлайн.

Сегодня, 3 апреля, в Бразилии трансферный дедлайн. Как отмечает издание Globo, вингер Динамо Витор Буэно имеет последний шанс перейти в Сан-Паулу до летнего окна.

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Футболист сейчас находится в Бразилии для оформления перехода, но все зависит от трех клубов – Динамо, Сантоса и Сан-Паулу. Дело в том, что киевляне должны договориться с Сантосом, которому принадлежит Буэно, по полноценному трансферу Дерлиса Гонсалеса.

Ранее Сан-Паулу подписал другого игрока "бело-синих" Че Че, который так же переходил в команду Александра Хацкевича прошлым летом.