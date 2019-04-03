toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ЗАРЯ - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ШАХТЕР ВУЛВЕРХЭМПТОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВИЛЬЯРРЕАЛ - БАРСЕЛОНА

Судьба Буэно решится сегодня – в Бразилии закрывается трансферное окно

13:10 50 Читати українською
Судьба Буэно решится сегодня – в Бразилии закрывается трансферное окно
Витор Буэно / Футбол 24

Вингер Динамо Витор Буэно должен осуществить переход в Сан-Паулу уже сегодня, поскольку в Бразилии трансферный дедлайн.

Сегодня, 3 апреля, в Бразилии трансферный дедлайн. Как отмечает издание Globo, вингер Динамо Витор Буэно имеет последний шанс перейти в Сан-Паулу до летнего окна.

Цыганык: В определенный момент Че Че начал общаться только с президентом Динамо

Футболист сейчас находится в Бразилии для оформления перехода, но все зависит от трех клубов – Динамо, Сантоса и Сан-Паулу. Дело в том, что киевляне должны договориться с Сантосом, которому принадлежит Буэно, по полноценному трансферу Дерлиса Гонсалеса.

Ранее Сан-Паулу подписал другого игрока "бело-синих" Че Че, который так же переходил в команду Александра Хацкевича прошлым летом.

Теги
Трансферы Динамо Киев Трансферы чемпионата Украины Витор Буэно Витор Буэно Динамо Киев Динамо Киев Сан-Паулу Сан-Паулу Трансферы Мир
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
2
мин
Александрия
17:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук