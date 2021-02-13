"Я здесь, чтобы попросить прощения за то, что я неправильно отреагировал на оскорбление. Я мог бы отреагировать иначе, и это было бы более позитивно. Мне очень жаль, и я сделаю выводы на будущее. Оскорбления и провокации не должны быть оправданием, так что я не должен был так отвечать.

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Все видели, что произошло на стадионе Ювентуса, и это важно для меня. Однако мы – тренеры, игроки и президенты – должны подавать пример, и поэтому я обязан реагировать на оскорбления и провокации по-другому, возможно, подняв палец вверх или аплодисментами, чтобы показать, что я слышу все слова в свой адрес. Это было бы более положительным ответом. Сказав все это, теперь мы должны сосредоточиться на игре. Люди хотят говорить о футболе, а не сплетничать", – приводит слова Конте Football Italia.

Напомним, наставник Интера в перерыве показал средний палец Аньелли, а президент Ювентуса уже после финального свистка ответил грубой бранью.

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