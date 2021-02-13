"Я тут, щоб попросити вибачення за те, що я неправильно відреагував на образу. Я міг би відреагувати інакше, і це було б більш позитивно. Мені дуже шкода, і я зроблю висновки на майбутнє. Образи і провокації не повинні бути виправданням, тому що я не повинен був так відповідати.

Конте і Аньєллі уникнули покарання за свою огидну поведінку – Ювентус таки матиме серйозну втрату на фінал Кубка Італії

Всі бачили, що сталося на стадіоні Ювентуса, і це важливо для мене. Однак ми – тренери, гравці і президенти – повинні подавати приклад, і тому я зобов'язаний реагувати на образи і провокації по-іншому, Можливо, піднявши палець догори або оплесками, щоб показати, що я чую всі слова на свою адресу. Це було б більш позитивною відповіддю. Сказавши все це, тепер ми повинні зосередитися на грі. Люди хочуть говорити про футбол, а не пліткувати", – наводить слова Конте Football Italia.

Нагадаємо, наставник Інтера у перерві показав середній палець Аньєллі, а президент Ювентуса вже після фінального свистка відповів брутальною лайкою.

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