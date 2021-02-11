Скандал в полуфинале Кубка Италии между Интером и Ювентусом (0:0) остался без серьезных последствий.

Дисциплинарный комитет решил не наказывать Антонио Конте и Андреа Аньелли по мотивам заочной перепалки, сообщает Football Italia.

Скандал в Кубке Италии – Конте показал средний палец президенту Ювентуса, а тот ответил грубой бранью

Наставник Интера в перерыве показал сердний палец президенту Ювентуса, а тот уже после финального свистка ответил грубой бранью. Оба эпизоды попали в объективы телекамер, однако провокаторы избежали дисциплинарных санкций.

Добавим, что у Ювентуса все же будет серьезная потеря на финал Кубка Италии против Аталанты – защитник Алекс Сандро перебрал желтых карточек и не сможет сыграть.

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