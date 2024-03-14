"В начале лета я приехал в Польшу. Я пытался вернуться в форму. Это были не тесты, не осмотр, а просто поддержание формы. Сначала в Варте, а потом на несколько дней в Легии. Через некоторое время с нами связался Лехия, и мы начали общаться. На тот момент все было на месте, я мог участвовать в таких разговорах. С Лехией мы быстро договорились.

Заря начала внутреннее расследование по мотивам бойкота матча с Динамо – лидеры обманули руководство луганчан

Чем все закончилось с Зарей? Там еще ничего не закончилось. Все еще только на начальной стадии, поэтому я не могу много сказать", – поделился Хлань в комментарии журналисту Пётру Слонке.

Напомним, 21-летний хавбек подавал большие надежды, однако отказался продлевать контракт с Зарей, за что оказался в дубле. Прошлым летом Хлань в одностороннем порядке разорвал соглашение и присоединился к Лехии, где проводит сильный сезон – 5 матчей и 4 гола в 15 матчах.

"Следующий Ярмоленко": польского журналиста впечатлил украинский волшебник, Ротаня предостерегают от "позора и глупости"