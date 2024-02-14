"Я не удивлен... Это нормально. Я очень хорошо понимаю, как обстоят дела в этих индивидуальных наградах. Все основано на маркетинге, деньгах и рекламе.

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Раньше были полузащитники, которые также были испанцами, и они не получали того, на что заслуживали. Вы понимаете, что я имею в виду? В конце концов, для меня в футболе важно то, чего я достиг вместе с командой", – цитирует Родри Daily Mail.

Напомним, что полузащитник вместе с Манчестер Сити в сезоне 2022/23 оформил исторический требл, выиграв Кубок Англии, чемпионат Англии и Лигу чемпионов. В голосовании на награду "Золотой мяч"-2023 Родри оказался на пятом месте.

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