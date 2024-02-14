"Я не здивований... Це нормально. Я дуже добре розумію, як йдуть справи в цих індивідуальних нагородах. Все засновано на маркетингу, грошах і рекламі.

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Раніше були півзахисники, які також були іспанцями, і вони не отримували того, на що заслуговували. Чи ви розумієте, що я маю на увазі? Зрештою, для мене у футболі важливо те, чого я досяг разом з командою", – цитує Родрі Daily Mail.

Нагадаємо, що півзахисник разом з Манчестер Сіті в сезоні 2022/23 оформив історичний требл, вигравши Кубок Англії, чемпіонат Англії та Лігу чемпіонів. В голосуванні на нагороду "Золотий м'яч"-2023 Родрі опинився на п'ятому місці.

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