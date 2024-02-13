Менее чем две недели назад закрылось зимнее трансферное окно, а действующий чемпион Англии уже планирует летнее усиление состава. Главной задачей для Манчестер Сити на межсезонье является подписание 26-летнего центрального полузащитника Лукаса Пакета из Вест Хэма. Об этом сообщил инсайдер Экрем Конур в Twitter.

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"Горожане" проявляли интерес к хавбеку сборной Бразилии еще летом 2023 года. Вест Хэм оценивал свою звезду в 100 миллионов фунтов – как следствие, трансфер не состоялся.

Лукас перебрался к "молотам" летом 2022-го из Лиона за 43 миллиона евро. Контракт Пакета с Вест Хэмом рассчитан до лета 2027 года и содержит опцию продления еще на сезон. В текущей кампании бразилец сыграл за команду Дэвида Мойеса 27 матчей (5 голов, 6 ассистов), но уже больше месяца пребывает в лазарете из-за травмы.

Напомним, команда Хосепа Гвардиолы является теневым лидером АПЛ (2 очка отставания от Ливерпуля и игра в запасе). Вест Хэм занимает 8 место турнирной таблицы АПЛ, но не побеждает уже 5 матчей, а в последнем туре потерпел домашний разгром от Арсенала со счетом 0:6.

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