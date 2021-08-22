Перед матчем болельщикам на Эмирейтс представили главного летнего новичка – Мартина Эдегора. Норвежец, правда, играть не мог, поскольку не все бюрократические вопросы были решены. В то же время ответ Челси был более солидным, ведь впервые после перехода из Интера на поле появился Ромелу Лукаку.

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Хозяева поля со старта пытались забрать мяч под свой контроль, но Жоржиньо и Ковачич очень быстро продемонстрировали, кто настоящие мастера в этом компоненте. Микель Артета, очевидно, именно к такому и готовился. Арсенал вышел с четверкой молодых и быстрых футболистов в атаке, которые способны много двигаться и молниеносно наказывать в контратаках. Правда, моментов таких было мало.

Челси событий не форсировал. Команда Томаса Тухеля уже имеет ту солидность, чтобы спокойно и взвешенно добиваться своего. "Синие" контролировали мяч в середине поля и при любом удобном случае выводили кого-то на удар. Первым пробил Риз Джеймс – попал точно в голову Холдинга. Чуть позже англичанин попытался создать момент для Маркоса Алонсо, но тот не успел к мячу.

Первая попытка Лукаку дать о себе знать вышла неубедительной. Бельгиец пытался цепляться за дальние передачи без особого успеха. Тогда в бой пошли наработки по Интера, где форвард сам разгонял и завершал атаки. Лукаку принял мяч у чужой штрафной, откатил назад Ковачичу, а тот запустил на фланг Джеймсу. Защитник мощно прострелил вдоль линии вратарской, куда ворвался Ромелу и забил свой первый гол за Челси. С момента дебюта прошло почти 10 лет!

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Забитый мяч ничего кардинально не изменил. Челси получил еще больше уверенности, а класса игроков Арсенала не хватило, чтобы дать достойный ответ. У "синих" самыми активными были фланги и Лукаку. Форвард при первой же возможности пытался угрожать владениям Бернда Лено, а латерали – пользоваться кадровыми проблемами Арсенала в линии защиты. Лучше это получалось у Джеймса, поэтому вполне справедливо, что именно он забил второй мяч. Атаку, к слову, разогнал Алонсо.

Арсенал попытался активизироваться лишь в конце тайма. Удалось заработать несколько стандартов – подачи получались без остроты. Самый опасный момент случился после падения Саки в пределах штрафной. Арбитр не увидел нарушения правил. Затем были консультации с VAR, которые только подтвердили правоту рефери.

С раздевалок футболисты вышли под аккомпанемент дождя. Возможно, именно это заставило игроков Челси двигаться быстрее. Они начали действовать выше, активнее прессинговать и быстрее атаковать. Казалось, что это "синие" должны были отыгрываться. Арсеналу иногда было сложно перейти хотя бы центральную линию. В конце первого часа игры подопечные Артеты наконец-то создали что-то по-настоящему опасное. Парадоксально, но организовали все центральные защитники – после подачи с углового Мари сбросил на Холдинга, а Роб пробил рядом с "девяткой" ворот гостей.

Выход на поле Обамеянга добавил оптимизма полузаполеным трибунам Эмирейтс. Габонцу понадобилось каких-то две минуты, чтобы нанести второй (!) удар Арсенала в створ. Чуть позже Пьер-Эмерик пытался убежать на свидание с голкипером от центральной линии – Эдуар Менди вовремя вышел за пределы штрафной и подстраховал своих защитников.

В середине второго тайма темп заметно просел из-за вынужденных остановок. В течение восьми минут на поле дважды появлялись медики. Сначала травму получил Киран Тирни, а затем Риз Джеймс. Если автор гола сумел продолжить матч, то защитника и лидера обороны Арсенала пришлось менять. Не хотелось бы это списывать на потерю шотландца, но впоследствии у ворот хозяев возникл "пожар". Лукаку после паса Маунта классно пробил головой – Лено среагировал и сумел перевести в перекладину. Обошлось.

Преимущество Челси было настолько ощутимым, что ни о каком финальный штурме Арсенала не было и речи. Наоборот, это гости были ближе к тому, чтобы оформить разгром. Только невероятная реакция Лено спасала от третьего пропущенного. Похоже, немцу действительно добавило мотивации подписание конкурента за 24 миллиона фунтов.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал убедительную победу Челси, который со стопроцентными показателями поднялся на вершину турнирной таблицы АПЛ, сравнявшись с Ливерпулем. В свою очередь, Арсенал оказался среди неудачников, которые проиграли оба стартовых тура.