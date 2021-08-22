Арсенал принимал Челси рамках центрального матча второго тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка на Футбол 24.

Арсенал может "похвастаться" стабильностью, уже второй матч подряд подопечные Артеты проигрывают со счетом 0:2.

Челси убедительно обыграл Арсенал – Лукаку отметил дебют забитым мячом

Лукаку уже на 15-й минуте отличился своим дебютным голом после возвращения в лагерь Челси. Еще до свистка на перерыв Рис Джеймс удвоил преимущество гостей. "Канониры" даже после этого не создавали достаточно проблем обороне "синих". Финальный свисток зафиксировал уверенную победу команды Тухеля.

После двух туров АПЛ Челси с 6-ю очками возглавляет турнирную таблицу, Арсенал остался без зачетных баллов.

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