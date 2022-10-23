Команда Мирчи Луческу поделила очки с Ворсклой в 9-м туре УПЛ 2022/23. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Киевляне, впервые в сезоне сыгравшие домашний матч в столице, вышли вперед на 33-й минуте. Виталий Буяльский замкнул скидку Артема Беседина. Хавбек Динамо сумел протолкнуть мяч мимо Дмитрия Ризныка.

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Подопечные Виктора Скрипника отыгрались еще до перерыва. Владлен Юрченко в штрафной оторвался от Виктора Цыганкова и пробил Руслана Нещерета. Первый гол хавбека за полтавскую команду.

Во втором тайме голов больше не было. 1:1 – Динамо впервые в сезоне сыграло вничью в УПЛ. До этого было три победы и три ничьих. У команды Мирчи Луческу 10 очков и 8 место. Ворскла идет 12-й, имея 8 баллов.

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