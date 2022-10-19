Все легионеры СК Днепр-1 вернулись к тренировкам – "головная боль" Кучера была непродолжительной
Главный тренер днепрян Александр Кучер не будет иметь никаких ограничений по выбору состава на матч 8-го тура УПЛ против Ингульца.
На матч с Рухом (3:2) "спортклубовцы" прибыли не в полном составе, ведь большинство легионеров отказалось ехать из Ужгорода во Львов. Храбрость на фоне последних обстрелов россиян проявили лишь голкипер Макс Валеф и Габриэль Гомес Феррейра.
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После возвращения в Закарпатье днепряне воссоединились с иностранцами. Все они снова в лагере команды, так что у Александра Кучера уже не будет таких ограничений по выбору стартового состава на матч с Ингульцем, сообщает сайт СК Днепр-1.
Днепряне выиграли все свои матчи и уверенно возглавляют турнирную таблицу УПЛ. У нынешнего соперника – Ингульца – три мировых и три поражения. Встреча начнется в 13:00.
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