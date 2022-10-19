В рамках 8-го тура УПЛ Ворскла сыграет с Рухом, СК Днепр-1 встретится с Ингульцом, а Металлист 1925 – с Минаем. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Ворскла – Рух

Ворскла под руководством Виктора Скрипника ужасно начала сезон, сразу же вылетев из еврокубков и не одержав ни одной победы в первых четырех турах УПЛ – и это при удобном календаре. Затем полтавчане одержали две непростые победы (над Ингульцом и Черноморцем), за что получили сдержанные комплименты. Можно было даже подумать, что Фортуна просто начала отдавать "зелено-белым" долги, ведь по ожидаемым голам и очкам команда находилась в топ-3.

Впрочем, поражение от Металлиста (2:3) на выходных вернуло Ворсклу на грешную землю. Пребывание на 10-й позиции выглядит вполне заслуженным, учитывая бешеную нестабильность коллектива – подопечные Виктора Скрипника раз за разом проваливают игровые отрезки по 30-40 минут. Проваливают по всем показателям. К тому же, "зелено-белые" допускают супергрубые индивидуальные ошибки – и даже Ризнык потерял былую уверенность.

Все это позволяет Руху надеяться на успех во встрече с Ворсклой. Он очень нужен львовянам, ведь команда идет на 13-й позиции всего в двух очках от дна. Правда, и календарь у "желто-черных" был непростым – подопечные Леонида Кучука за семь матчей успели сыграть с Шахтером, Динамо, Зарей и СК Днепр-1. Да и нынешние Металлист с Вересом идут в топ-6.

Рух сильно критикуют за игровой стиль. "Народная оборона Львова" совершенно не умеет и не хочет. Долгое время коллектив почти ничего не создавал, но на контратаках он остается очень опасным – Зарю разорвали на них со счетом 3:1. Вообще, при игре вторым номером "желто-черные" создают достаточное количество моментов – настолько достаточное, что по ожидаемым очкам Рух должен был бы идти аж на пятой позиции.

Даже в поединке с Динамо львовяне могли забивать, а с СК Днепр-1 ничейный счет 2:2 держался до последних секунд. Слабая защита тянет подопечных Леонида Кучука на дно, но при удобных условиях Рух может шокировать любого.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Роман, Слюсар (Рух)

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Рух

Ворскла: Ризнык – Пердута, Чеснаков, Зайков, Кравец – Скляр – Олейник, Юрченко, Сефери – Марлисон, Степанюк

Рух: Панькив – Слюбык, Холод, Дидык, Лях – Федорчук, Сапуга – Соломон-Отабор, Таллес, Климчук – Бойчук

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Ворскла классно работает без мяча, демонстрируя очень высокую интенсивность прессинга и единоборств. Впрочем, поединок Руха против Зари показал, что без качественной конвертации позиционных атак в моменты подобный футбол ничего не даст. Между тем, полтавчане очень часто теряют контроль над игрой и подвергаются острым контратакам.

Львовяне должны воспользоваться этой слабостью. На голы в обе ворота точно можно надеяться. Тем не менее, хотя бы один тайм Ворскла всегда проводит качественно, да и вообще определенный запас прочности у полтавчан остается – доказательством является поединок с Черноморцем. Именно поэтому мы поставим на результативную ничью.

СК Днепр-1 – Ингулец

Если в матче Руха и Ворсклы есть ощутимая спортивная интрига, то в поединке СК Днепра-1 с Ингульцом все значительно проще. Лидер чемпионата встречается с почти безнадежным аутсайдером. Днепровцам уже сейчас вешают золотые медали на шею, ведь календарь у них очень удобный, да и по большинству статистических показателей "спортклубовцы" лидируют.

Все это не в последнюю очередь стало возможным благодаря неплохим легионерам. В условиях обострения ситуации с ракетными обстрелами Украины большинство иностранцев отказывается ехать дальше Ужгорода, однако здесь петровцам не повезло – матч против "желто-черных" пройдет именно здесь. Именно поэтому практически никто не сомневается в победе подопечных Александра Кучера.

Проблемой для фаворита мог бы стать знаменитый прессинг Ингульца. Поединки против Вадуца в Лиге конференций показали, что СК Днепр-1 имеет определенные проблемы под слаженным и интенсивным давлением – впрочем, команде Сергея Литвиненко критически не хватает класса. "Казаки" стараются, но у них до сих пор нет ни одной победы. Команда недобрала три очка, однако даже в таблице ожидаемых показателей она держится третьей с конца.

Кадровая ситуация

Травмированы: Пурита, Лучкевич (СК Днепр-1)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Ингулец

СК Днепр-1: Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапий, Бузанелло – Рубчинский, Бланко, Бабенко – Гуцуляк, Амаш – Довбик

Ингулец: Паламарчук – Нагиев, Ченбай, Павлов, Сакив – Кухарук, Кучеренко – Сидоренко, Запорожец, Одарюк – Ситало

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Здесь и думать нечего. СК Днепр-1 может отобрать очки только сам у себя. Ингулец, конечно, будет стараться, однако силы слишком неравны. Подопечные Александра Кучера должны одержать уверенную победу – а при любом другом результате "спортклубовцам" лучше забыть о чемпионстве.

Металлист 1925 – Минай

Металлист 1925, как и всегда, старается демонстрировать осмысленный атакующий футбол. Впрочем, из-за масштабной перестройки команды и проблем с организацией игры без мяча харьковчанам не удается демонстрировать стабильные результаты – хорошие матчи чередуются с плохими, классные результаты сменяются неудачными. Довольно типичная картина для середнячка.

Правда, результаты были бы значительно хуже, если бы не прекрасная работа голкипера Мозиля. Оборона Металлиста 1925 является худшей в УПЛ – соперники наиграли аж на 13,25 ожидаемых голов в ворота "желто-синих", однако забили только 7. Если бы не вратарь, то харьковчане держались бы на предпоследней позиции в турнирной таблице. Вечно спасать Мозиль не сможет, поэтому Валерию Кривенцову срочно надо вносить какие-то коррективы в игру.

У его подопечных очень неприятный оппонент. Минай пытается играть в футбол класической Александрии – что неудивительно, когда главным тренером является Владимир Шаран. "Лисы" ставят на крепкий оборонительный блок и пытаются быстро убегать в контратаки через длинные забросы. Это позволило зацепиться за очки с Вересом и Кривбассом, а Ингулец удалось переиграть.

Даже Динамо имело проблемы с Минаем. Против закарпатцев играть очень непросто. Подопечным Владимира Шарана не хватает прочности и цепкости в опорной зоне и при обороне на собственной трети, что вылилось в 4-матчевую безвыигрышную серию, однако даже при таких условиях команда идет девяткой по ожидаемым очкам. Словом, Металлисту 1925 сегодня придется выложиться на полную – и даже это не гарантирует успешного результата.

Кадровая ситуация

Травмированы: Рудавский (Металлист 1925; под вопросом)

Дисквалифицированы: Мартынюк (Металлист 1925)

Ориентировочные составы на матч Металлист 1925 – Минай

Металлист 1925: Мозиль – Капинус, Курило, Безуглый, Шершень – Кравченко – Русин, Вачиберадзе, Габелок, Ременюк – Борячук

Минай: Бандура – Гончар, Горин, Немчанинов, Трубочкин – Хахлев, Витенчук – Воробчак, Твердохлеб, Кулиев – Вишневский

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Наиболее трудный для прогнозирования матч. Букмекеры отдают предпочтение Металлисту 1925, однако нам кажется, что явного фаворита в паре нет. Харьковчане сильнее в атаке, но оборона лучше у закарпатцев. Стабильности "желто-синим" не хватает, однако это компенсируется определенным кадровым дисбалансом "лис".

Кто победит? Возможно, и никто. В поединках между такими соперниками ничья кажется вполне вероятной. На нее и поставим.

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