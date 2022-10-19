Головний тренер дніпрян Олександр Кучер не матиме жодних обмежень щодо вибору складу на матч 8-го туру УПЛ проти Інгульця.

На матч з Рухом (3:2) "спортклубівці" прибули не у повному складі, адже більшість легіонерів відмовилась їхати з Ужгорода у Львів. Хоробрість на фоні останніх обстрілів росіян проявили лише голкіпер Макс Валеф та Габріель Гомес Феррейра.

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Після повернення на Закарпаття дніпряни возз'єднались з іноземцями. Усі вони знову у таборі команди, тож в Олександра Кучера вже не буде таких обмежень щодо вибору стартового складу на матч з Інгульцем, повідомляє сайт СК Дніпро-1.

Дніпряни виграли усі свої матчі й впевнено очолюють турнірну таблицю УПЛ. У нинішнього суперника – Інгульця – три мирові та три поразки. Зустріч розпочнеться о 13:00.

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