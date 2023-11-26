"Нам тяжело, мы команда, которая два дня добирается до места проведения поединка Юношеской лиги УЕФА и два дня возвращается в Украину. Большинство команд не идут навстречу, не хотят переносить игру и меняться турами. Я очень внимательно слежу за Динамо U-19, которое играет только в чемпионате и постоянно находится на базе, все команды приезжают к ним.

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Если федерация допускает это, то у меня вопрос: почему это разрешается? Я считаю, что команды находятся в неравных условиях. Поверьте, если в следующем сезоне Динамо U-19 или Рух U-19 будут играть в Юношеской лиге УЕФА, а мы – нет, я пойду навстречу. Я хочу играть против сильных соперников с максимально сильным составом и восстановленными футболистами, я всегда пойду навстречу и перенесу игру, если это нужно.

Когда решения принимаются таким образом, то, видимо, будем бороться не только с нашими соперниками, а еще и против регламента, судей. Я всегда говорю, что мне нужно только хорошее поле и чтобы судьи не мешали, а дальше я уверен в своей команде. Я не вижу в чемпионате сильнее нас", – цитирует Белика официальный сайт Шахтера.

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