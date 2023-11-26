"Нам важко, ми команда, яка два дні дістається місця проведення поєдинку Юнацької ліги УЄФА та два дні повертається в Україну. Більшість команд не йдуть назустріч, не хочуть переносити гру і мінятися турами. Я дуже уважно слідкую за Динамо U-19, яке грає тільки в чемпіонаті та постійно перебуває на базі, усі команди приїздять до них.

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Якщо федерація допускає це, то в мене запитання: чому це дозволяється? Я вважаю, що команди перебувають у нерівних умовах. Повірте, якщо в наступному сезоні Динамо U-19 чи Рух U-19 гратимуть у Юнацькій лізі УЄФА, а ми – ні, я піду назустріч. Я хочу грати проти сильних суперників з максимально сильним складом та відновленими футболістами, я завжди піду назустріч та перенесу гру, якщо це потрібно.

Коли рішення ухвалюються таким чином, то, мабуть, боротимемося не тільки з нашими суперниками, а ще й проти регламенту, суддів. Я завжди говорю, що мені потрібно тільки хороше поле та щоб судді не заважали, а далі я впевнений у своїй команді. Я не бачу в чемпіонаті сильніших за нас", – цитує Бєліка офіційний сайт Шахтаря.

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