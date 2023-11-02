В матче 13-го тура юношеского первенства Шахтер в гостях уступил Динамо (0:2). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Чемпионат Украины U-19, 13-й тур

Динамо U-19 – Шахтер U-19 – 2:0

Голы: Пашко, 50, Кремчанин, 90+5

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Уже на 5-й минуте Пономаренко мог выходить на свидание с голкипером Шахтера, но Огарков в пределах правил уложил соперника на газон. Через мгновение Осипенко красиво простреливал с левого фланга в район одиннадцатиметровой отметки на все того же Пономаренко – форвард Динамо в падении практически двумя ногами пытался замкнуть в сетку, но защитники выбили на угловой.

Впоследствии Динамо заработало опасный штрафной – Михавко пробил рядом с правой стойкой. Вскоре свой шанс со стандарта упустил Пономаренко. В середине тайма Матвей стрелял метров с 25-ти – прямо в руки Кравцу.

На 30-й минуте Суркис спас Динамо после штрафного – Вячеславу удалось в прыжке выцарапать мяч из-под дальней штанги. В конце тайма Саленко опасно навешивал во вратарский Шахтера, но кипер "горняков" здорово сыграл на выходе.

После перерыва Динамо вышло вперед: прострел Саленко с разворота на дальнюю штангу и Пашко в борьбе с Дроздом успевает замкнуть в сетку. Уже через 5 минут Кремчанин мог удвоить преимущество киевлян после отскока с углового, но Кравец сыграл надежно.

Шахтер очень хотел сравнять (футболисты обеих команд регулярно оказывались на газоне после жестких стыков), но все попытки завершались на подступах к штрафной "бело-синих". На экваторе второй сорокапятиминутки Михавко головой замыкал навес с углового с правого фланга, но пробил рядом со штангой. Глущенко огрызнулся мощным ударом с линии штрафной в дальний угол – и снова Суркис выдал сумасшедший сейв.

Шахтер имел шанс со штрафного, но опять внук владельца Динамо был на высоте. На 77-й минуте Пашко мог ставить точку в матче, но с близкого расстояния чудом не попал в пустые ворота. Сметана ответил ударом со штрафного – Суркис в очередной раз продемонстрировал свой высокий класс.

В конце встречи Гусев и Удод едва не устроили настоящий махач после удара от "горняка" по ногам соперника – эмоции зашкаливали настолько, что удаление заработал Алексей Белик. Михавко с опасного стандарта пробил над перекладиной. Уже в добавленное время Пономаренко не реализовал выход один на один, а Суркис вытащил удар под перекладину после удара Сметаны.

Качели не останавливались ни на мгновение, и на пятой добавленной минуте Кремчанин сумел пробить Кравца: Пономаренко накрутил нескольких защитников в штрафной и пробил, его удар заблокировали, мяч прилетел к нарушителю комендантского часа и тот добил сферу в сетку.

Победа принесла Динамо 29 очков и подняла на первую строчку турнирной таблицы. Шахтер с 28-ю пунктами опустился на второе место.

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