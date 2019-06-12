Сегодня состоится заседание украинской Премьер-лиги – клубы согласуют несколько важных решений

Сборная Украины — 10:45 254
-
"Надеюсь, у Конституционного суда тоже есть VAR": реакция соцсетей на скандальный выход Украины в финал ЧМ-2019 U-20
-
ЧМ-2019 U-20: Украина в финале сыграет против Южной КореиМир — 11 июнь 1760
-
Динамо хочет подписать Зозулю – судьба игрока зависит от АльбасетеИспания — 11 июнь 942
-
ЧМ-2019 U-20 Украина – Италия: "сине-желтые" VARті выхода в финал, топ-класс Булецы и потеря лидера на решающий матчСборная Украины U-21 — 11 июнь 7690
-
Кендзера сделал себе исторический подарок – лучший в матче отбора Евро-2020 против Соломона и рекорды ПольшиЕвро-2020 — 11 июнь 921