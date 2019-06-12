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Сегодня состоится заседание украинской Премьер-лиги – клубы согласуют несколько важных решений

08:26 283 Читати українською
Сегодня состоится заседание украинской Премьер-лиги – клубы согласуют несколько важных решений
Глава УПЛ Томас Гримм / Сайт УПЛ

Руководители команд УПЛ обсудят регламент на следующий сезон.

12 июня состоится очередное заседание клубов украинской Премьер-лиги, информирует официальный сайт турнира.

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Руководители команд соберутся около 11:00 в Доме футбола. На встрече будут подведены итоги сезона 2018/19, состоится утверждение регламента и календаря соревнований УПЛ на следующий год, финансового отчета и бюджета УПЛ, реализацию медиа-прав, а также проведена жеребьевка календаря на сезон 2019/20.

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