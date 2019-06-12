Гельзин: Олимпик будет подавать иск в CAS

Руководство донецкого клуба не хочет мириться с решением дисквалифицировать молодежный состав команды.

Президент "олимпийцев" Владислав Гельзин подтвердил, что клуб намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), чтобы обжаловать дисквалификацию команд U-19 и U-21 за договорные матчи, информирует FootballHub.

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Дончане также могут лишиться аттестата на сезон 2019/20 несмотря на то, что они заняли девятую строчку в итоговой таблице соревнований и сохранили место в элитном дивизионе.

Ранее председатель Комитета по этике и честной игры УАФ Франческо Баранка заявил, что не боится суда с Олимпиком.

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