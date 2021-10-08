Похоже, что сторонники Ньюкасла очень обрадовались громкой смене руководства.

Фанаты "сорок" собрались у Сент-Джеймс Парк после того, как шейхи из Саудовской Аравии официально приобрели клуб.

Ньюкасл официально завершил свою продажу арабским шейхам

Болельщики не скрывали эмоций, прыгая, обнимаясь и обливая друг друга пивом и другими напитками.

Отметим, что после 14 лет правления Майк Эшли продал Ньюкасл инвестиционному фонду Саудовской Аравии. Сумму сделки оценивают в около 300 млн фунтов стерлингов.

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Newcastle fans reaction after official takeover, here from St James’ Park. Exciting times are expected for the Magpies. ️️ #NUFC



[ @JoshHalliday]pic.twitter.com/uoPepjQXlP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 7, 2021