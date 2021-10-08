Фанаты Ньюкасла ярко отпраздновали покупке клуба шейхами
06:00 - Читати українською
Похоже, что сторонники Ньюкасла очень обрадовались громкой смене руководства.
Фанаты "сорок" собрались у Сент-Джеймс Парк после того, как шейхи из Саудовской Аравии официально приобрели клуб.
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Болельщики не скрывали эмоций, прыгая, обнимаясь и обливая друг друга пивом и другими напитками.
Отметим, что после 14 лет правления Майк Эшли продал Ньюкасл инвестиционному фонду Саудовской Аравии. Сумму сделки оценивают в около 300 млн фунтов стерлингов.
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