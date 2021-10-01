Ассистент главного тренера дончан Виталий Разгон подытожил противостояние с Подольем (1:0) в 11-м туре Первой лиги и не забыл упомянуть о драке в конце матча.

"Мы играли против хорошего соперника. Мы отмечали, что в Подолье очень сплоченная команда, отличная атмосфера внутри коллектива. Они продемонстрировали это и сегодня на поле. Было трудно им противостоять, особенно на их поле при сумасшедшей поддержке трибун. Мы очень довольны тем, как наши ребята сыграли в обороне, понравилось, что замены, которые мы провели, усилили игру.

Олимпик и Подолье устроили массовую драку после финального свистка: видео

Что произошло после финального свистка? Я не могу сказать конкретно, что случилось. Все было очень сумбурно, я не видел, кто спровоцировал драку: был ли это наш игрок, или соперник. В любом случае, это не красит футбол. Команды сегодня провели феерический поединок с двусторонними атаками, но это событие после финального свистка...

Хуже всего, что теперь игроки нашей команды и Подолья могут получить дисквалификацию. Этого бы очень не хотелось, ведь впереди важные матчи. Нужно всегда оставаться профессионалами и контролировать эмоции. Такое поведение недопустимо. Слава Богу, что никто не пострадал", – цитирует специалиста сайт Олимпика.

Напомним, после финального свистка игроки обеих команд устроили потасовку в центре поля, в результате которой красные карточки получили два игрока Олимпика – Иван Белый и Владислав Рыбак.

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