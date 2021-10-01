На 90+6 минуте встречи Максим Литовченко, который за несколько мгновений до этого только появился на футбольном поле, забил победный мяч Олимпика. Почти сразу же прозвучал финальный свисток Игоря Бича.

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Но команды не разошлись мирно по раздевалках. В один момент в центральном круге столпились игроки Подолья и Олимпика, между ними завязался спор, причины которого пока неизвестны. Это переросло в массовую драку с применением физической силы, которую арбитры пытались остановить.

К слову, после 11-ти туров Олимпик с 14-ю очками расположился на 7 строчке, а Подолье, которое имеет на один зачетный балл меньше, осталось десятым.

Момент начала драки на 2:03:10

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