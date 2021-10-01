"Ми грали проти хорошого суперника. Ми відзначали, що у Поділля дуже згуртована команда, чудова атмосфера всередині колективу. Вони продемонстрували це і сьогодні на полі. Було важко їм протистояти, особливо на їхньому полі при божевільній підтримці трибун. Ми дуже задоволені тим, як наші хлопці зіграли в обороні, сподобалося, що заміни, які ми провели, підсилили гру.

Олімпік і Поділля влаштували масову бійку після фінального свистка: відео

Що сталось після фінального свистка? Я не можу сказати конкретно, що трапилося. Все було дуже сумбурно, я не бачив, хто спровокував бійку: чи був це наш гравець, чи суперник. У будь-якому випадку, це не прикрашає футбол. Команди сьогодні провели феєричний поєдинок, з обопільними атаками, але всі ці події після фінального свистка...

Найгірше, що тепер гравці нашої команди і Поділля можуть отримати дискваліфікацію. Цього б дуже не хотілося, адже попереду важливі матчі. Потрібно завжди залишатися професіоналами і контролювати емоції. Така поведінка недопустима. Слава Богу, що ніхто не постраждав", – цитує фахівця сайт Олімпіка.

Нагадаємо, після фінального свистка гравці обох команд влаштували штовханину у центрі поля, внаслідок якої червоні картки отримали два гравці Олімпіка – Іван Білий та Владислав Рибак.

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