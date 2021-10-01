Состоялись сразу три матча 11-го тура второго по силе элитного дивизиона Украины. Отчет о них читайте на Футбол 24.

Первая лига, 11-й тур

Подолье – Олимпик – 0:1

Гол: Литовченко, 90+6

ВПК-Агро – Краматорск – 1:0

Гол: Будняк, 66

Оболонь – Кривбасс – 0:0

Удаление: Безуглый, 69 (Оболонь, прямая красная)

Подолье принимало Олимпик. Хозяева почти на протяжении всего матча превосходили соперника, но пропустили на последних секундах. Уже завершилось добавленное арбитром время, а дончане проводили атаку, которая завершилась взятием ворот от Максима Литовченко. Он лишь две минуты до этого появился на поле. А вот уже после финального свистка игроки обоих коллективов, очевидно, что-то не поделили и устроили массовую потасовку.

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ВПК-Агро не слишком удачно начал сезон и оказался внизу турнирной таблицы. Соперником в этом туре был Краматорск, которого команда из Шевченковки обыграла. Все решило взятие ворот в середине второго тайма. Стремительная контратака, прострел с правого фланга и гол Будняка. ВПК-Агро набрал 9 очков и поднялся с 15-й на 13-ю строчку.

Видеообзор матча ВПК-Агро – Краматорск:

Кривбасс, который накануне уволил наставника Геннадия Приходько, проводил матч против Оболони под руководством Андрея Купцова. Но изменение тренера не повлияло на результат. Криворожане, хоть и находились в большинстве в конце второго тайма, забить не смогли.

0:0 – Кривбасс третий раз подряд потерял очки и теперь отставание от Металлиста составляет 7 пунктов. Оболонь от харьковчан разделяют 10 зачетных баллов.

Турнирная таблица Первой лиги