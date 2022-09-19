Поклонники испанского Бетиса продемонстрировали, что умеют зажечь не только непосредственно во время футбольного матча, но и перед ним.

Перед поединком чемпионата Испании Бетис - Жирона (2:1) на стадионе Бенито Вильямарин включили песню Despecha, которую исполняет испанская певица Rosalia. Болельщики на трибунах устроили массовые танцы под энергичную композицию.

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На трибунах хватало эффектных девушек, но главной звездой стал один из охранников. Суровый лысый дядюшка в черных очках только казался суровым. Сотрудник службы безопасности стадиона не сдержался и зажег вместе с фанатами. К шоу присоединился даже маскот в костюме огурчика (одно из прозвищ Бетиса).

Видео, как фанаты танцуют на домашней арене "вердибланкос", стало трендом в соцсетях, набрав несколько миллионов просмотров менее чем за сутки.

El seguridad del Betis no pudo contenerse ante el ritmo de Rosalía. pic.twitter.com/TAMNzSPsjE — Pablo Giralt (@giraltpablo) September 18, 2022