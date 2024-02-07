В матче детских команд (возрастная категория – 7 лет) Атлетико Балеарес – Сольер вратарь забрал мяч в руки за пределами штрафной площади. Арбитр свистнул, после чего произошло то, чего никто не ожидал. Если в детском футболе судьям часто достается от родителей футболистов, то получилось все кардинально по-другому.

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Юный кипер осознал свою ошибку и заплакал, не сдержав эмоций. Арбитр наклонился к мальчику, обнял его, после чего не показал ему карточку и разрешил продолжить игру без штрафного удара. Судья учел, что никакой угрозы воротам не было – кипер перепутал линии разметки (их было две), а рядом с ним не было никого из соперников. Хосе Гарсия Феррер простил парня, получив массу одобрительных отзывов.

Мама мальчика после игры поблагодарила рефери в соцсетях. "Мой сын, увидев, что вышел за пределы штрафной, начал плакать, потому что знал, что поступил плохо. Он не сдержал эмоций, но арбитр утешал его, как своего сына. Он простил фол и идеально объяснял обеим командам все, что они делали не так. Оценка "10" для него будет недостаточной. Спасибо. Этот рефери – настоящий супергерой. Тысяча благодарностей вам", – цитирует обращение к арбитру Diario de Mallorca.

"Таким и должно быть судейство в детском футболе. Тренировки, игра и смех рядом с другими детьми, которые только делают первые шаги в спорте. Это приносит мне счастье. Пока позволит здоровье, я продолжу работать с детьми и и получать от этого наслаждение", – заявил арбитр Хосе Гарсия Феррер, который стал главным героем видео.