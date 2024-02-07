У матчі дитячих команд (вікова категорія – 7 років) Атлетіко Балеарес – Сольєр воротар забрав м'яч у руки за межами штрафного майданчика. Арбітр свиснув, після чого сталося те, чого ніхто не чекав. Якщо у дитячому футболі суддям часто дістається від батьків футболістів, то тут вийшло все кардинально по-іншому.

Неймовірний гол з центра поля, якого не побачили арбітри – епічне відео з чемпіонату Італії

Юний кіпер усвідомив свою помилку і заплакав, не стримавши емоцій. Арбітр нахилився до хлопчика, обійняв його, після чого не показав йому ніякої картки і дозволив продовжити гру без штрафного удару. Суддя врахував, що жодної загрози воротам не було – кіпер переплутав лінії розмітки (їх було дві), а поруч із ним не було нікого з суперників. Хосе Гарсія Феррер пробачив хлопця, отримавши масу схвальних відгуків.

Мама хлопчика після гри подякувала рефері в соцмережах. "Мій син, побачивши, що вийшов за межі штрафного, почав плакати, бо знав, що вчинив погано. Він не стримав емоцій, але арбітр втішав його, як свого сина. Він пробачив фол та ідеально пояснював обом командам все, що вони робили не так. Оцінка "10" для нього буде недостаньою. Дякую. Цей рефері – справжній супергерой. Тисяча подяк вам", – цитує звернення до арбітра Diario de Mallorca.

"Таким і має бути суддівство у дитячому футболі. Тренування, гра і сміх поруч з іншими дітьми, які тільки роблять перші кроки у спорті. Це приносить мені щастя. Поки дозволить здоров'я, я продовжу працювати з дітьми і та отримувати від цього насолоду", – заявив арбітр Хосе Гарсія Феррер, який став головним героєм відео.