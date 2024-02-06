Вратарь Фейеноорда и сборной Нидерландов Джастин Бейлов выбыл на срок до двух месяцев.

На 35-й минуте матча 20-го тура Эредивизи между АЗ и Фейеноордом (0:1) вратарь роттердамцев Джастин Бейлов получил травму икроножной мышцы и со слезами на глазах был вынужден досрочно покинуть поле. Эта травма стала для него второй в сезоне – ранее он находился в лазарете с середины августа до середины октября.

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Как информирует официальный сайт роттердамского клуба, Бейлов выбыл на срок до двух месяцев. Ожидается, что Джастин сможет вернуться на поле в начале мая.

Фейеноорд занимает второе в Эредивизи, отставая от ПСВ на 10 очков. Следующим соперником команды Арне Слота в Лиге Европы станет Рома.

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