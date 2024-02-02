Европейские клубы по крайней мере на публику не спешат подтверждать свою верность Суперлиге.

В декабре прошлого года представители революционного проекта выиграли суд и завоевали формальное право продолжать свое дело. Впрочем, огромное количество клубов сразу выпустило заявления о верности ФИФА и УЕФА.

К Суперлиге готовы присоединиться 13 клубов – Лапорта рассекретил список, сделав прогноз по грандам АПЛ

Сегодня история повторилась. Президент Барселоны Жоан Лапорта заверил, что 13 клубов готовы присоединиться к Суперлиге. Прошло несколько часов, а первые "предатели" уже появились. Рома, Фейеноорд, Аякс и Марсель выпустили официальные заявления, опровергающие слова Лапорты.

Напомним, организаторы Суперлиги надеются провести дебютный сезон в 2025 году. Параллельно УЕФА готовит новый формат Лиги чемпионов с увеличением участников до 36-ти.

Зло или дар божий: Суперлига получила второй шанс, но Украина рискует потерять новые победы над Барсой и Реалом