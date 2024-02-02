Суперлига снова трещит из-за лжи Лапорты – 4 клуба открестились от заявлений босса Барселоны об участии
Европейские клубы по крайней мере на публику не спешат подтверждать свою верность Суперлиге.
В декабре прошлого года представители революционного проекта выиграли суд и завоевали формальное право продолжать свое дело. Впрочем, огромное количество клубов сразу выпустило заявления о верности ФИФА и УЕФА.
К Суперлиге готовы присоединиться 13 клубов – Лапорта рассекретил список, сделав прогноз по грандам АПЛ
Сегодня история повторилась. Президент Барселоны Жоан Лапорта заверил, что 13 клубов готовы присоединиться к Суперлиге. Прошло несколько часов, а первые "предатели" уже появились. Рома, Фейеноорд, Аякс и Марсель выпустили официальные заявления, опровергающие слова Лапорты.
Напомним, организаторы Суперлиги надеются провести дебютный сезон в 2025 году. Параллельно УЕФА готовит новый формат Лиги чемпионов с увеличением участников до 36-ти.
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