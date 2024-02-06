Воротар Фейєнорда і збірної Нідерландів Джастін Бейлов вибув на термін до двох місяців.

На 35-й хвилині матчу 20-го туру Ередівізі між АЗ і Фейєнордом (0:1) воротар роттердамців Джастін Бейлов зазнав травми литкового м'яза і зі сльозами на очах був змушений достроково покинути поле. Ця травма стала для нього другою в сезоні – раніше він перебував у лазареті з середини серпня до середини жовтня.

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Як інформує офіційний сайт роттердамського клубу, Бейлов вибув на термін до двох місяців. Очікується, що Джастін зможе повернутися на поле на початку травня.

Фейєнорд посідає друге місце в Ередивізі, відстаючи від ПСВ на 10 очок. Наступним суперником команди Арне Слота в Лізі Європи стане Рома.

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