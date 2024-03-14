Уродженець Антверпена Свілар виступав за молодіжні збірні Бельгії, але потім змінив футбольне громадянство і почав виступати за збірну Сербії. У складі цієї команди Міле встиг провести один матч, після чого довгий час не викликався в національну команду – аж до березня 2024 року. Воротар Роми отримав виклик на товариський матч проти збірної Росії, але відхилив цю пропозицію.

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Як інформує Voetbal International, Свілар пошкодував про рішення змінити футбольне громадянство. Він знову хотів би виступати за збірну Бельгії – тим паче, інтерес до голкіпера виявив головний тренер "Червоних дияволів" Доменіко Тедеско. Однак ФІФА заборонила воротареві вдруге змінювати футбольне громадянство.

"Ми уважно стежили за Свіларом останні кілька місяців. Однак, очевидно, він не зможе зіграти за нас. Ми проконсультувалися з нашим юридичним відділом, і він підтвердив, що Свілар не може знову змінити національну збірну", – заявив Тедеско.

Протягом останніх півтора місяця Свілар виграв конкуренцію в Руя Патрісіу в Ромі, а також відбив три пенальті (два – у післяматчевій серії з Фейєнордом у Лізі Європи й один – у матчі з Фіорентиною в чемпіонаті).

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