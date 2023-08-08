Выступления Тэтэрушану за Милан помогли румынскому вратарю получить хороший контракт в Саудовской Аравии. Как информирует Gazzetta dello Sport, Чиприан согласовал выгодное соглашение с ФК Абха.

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Сообщается, что голкипер поставит подпись под двухлетним контрактом – его годовая зарплата составит 1,8 млн евро. В ближайшее время он пройдёт медобследование, после чего официально завершит сделку.

По окончании сезона 2022/23 вратарь стал свободным агентом. С 2020 года он провёл за Милан 37 матчей, в которых пропустил 48 мячей. В прошлом сезоне 37-летний Тэтэрушану часто подменял травмированного Майка Меньяна.

В его услугах был заинтересован Кальяри, но Чиприан выбрал экзотический вариант с Саудовской Аравией.

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