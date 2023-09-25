Игроки Карпат даже выступлениями в Первой лиге привлекают интерес зарубежных клубов.

"Вратарю Карпат предлагают сменить клуб и... гражданство. Основным голкипером львовян Андреем Кожухарем интересуется Шериф. Напомним, что первым вратарем тираспольского клуба является другой украинец – Максим Коваль.

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Более того, федерация футбола Молдовы планирует предложить Кожухарю смену футбольного гражданства, чтобы заиграть его за сборную своей страны. В этом лично заинтересован главный тренер Молдовы – Сергей Клещенко.

Важное уточнение: 24-летний Кожухарь родился в Тирасполе. Его контракт с Карпатами истекает летом следующего года", – сообщает ТаТоТаке.

Добавим, что в нынешнем сезоне Кожухарь провел за "львов" 8 матчей, пропустил 3 мяча и 5 раз сохранял владения "сухими". На юношеском и молодежном уровне защищал цвета сборных Украины. Transfermarkt оценивает кипера в 150 тысяч евро.

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