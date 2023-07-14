Как стало известно "Футбол 24", Хайдук получил аж 8 предложений по трансферу Давида Фесюка.

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Речь идет о таких клубах как Айнтрахт, Гурник, Янг Бойз и Грассхоппер. Однако, Хайдук не спешит продавать украинца, поскольку ожидает более именитые предложения.

Напомним, Фесюк только прошлым летом перебрался в Хайдук Сплит, хотя имел реальный шанс оказаться в структуре Реала – помешали правила ФИФА. Сейчас 17-летний украинец играл только за юношеские команды Хайдука.

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