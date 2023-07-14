Як стало відомо "Футбол 24", Хайдук отримав аж 8 пропозицій щодо трансферу Давида Фесюка.

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Йдеться про такі клуби як Айнтрахт, Гурнік, Янг Бойз і Грассхоппер. Проте, Хайдук не поспішає продавати українця, оскільки очікує на більш імениті пропозиції.

Нагадаємо, Фесюк лише минулого літа перебрався у Хайдук Спліт, хоча мав реальний шанс опинитися в структурі Реала – завадили правила ФІФА. Наразі 17-річний українець грав лише за юнацькі команди Хайдука.

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