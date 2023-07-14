Воротар юнацької збірної України зацікавив аж 8 клубів – є офіційні запити
14 липня 11:54 - Читать на русском
Воротар Хайдука Давид Фесюк має чималу популярність в Європі.
Як стало відомо "Футбол 24", Хайдук отримав аж 8 пропозицій щодо трансферу Давида Фесюка.
Голкіпер юнацької збірної України зацікавив Кельн та Баварію – є офіційний запит
Йдеться про такі клуби як Айнтрахт, Гурнік, Янг Бойз і Грассхоппер. Проте, Хайдук не поспішає продавати українця, оскільки очікує на більш імениті пропозиції.
Нагадаємо, Фесюк лише минулого літа перебрався у Хайдук Спліт, хоча мав реальний шанс опинитися в структурі Реала – завадили правила ФІФА. Наразі 17-річний українець грав лише за юнацькі команди Хайдука.
Ліга конференцій: дебют Цітаішвілі, українець забив у дуелі потенційних суперників Ворскли, асист екс-форварда Шахтаря
Джерело: Футбол 24
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter