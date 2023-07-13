Состоялся ряд матчей плей-офф квалификации Лиги конференций. Результаты поединков с участием украинцев – в этой новости на "Футбол 24".

Лига конференций, квалификация

Пюник – Нарва – 2:0

Голы: Юричич, 65, Джеймс, 88

Жилина – Левадия – 2:1

Голы: Дюрич, 7, Мислович, 90+3 (п) – Агьири, 51

Паневежис – Миллсами – 2:2

Голы: Чадженович, 17, (п), Смит, 48 – Гинсари, 50 (п), 67

Торпедо Кутаиси – Сараево – 2:2

Голы: Сандохадзе, 44, Буридзе, 48 – Оливейра, 47, Варишанович, 42

Дунайская Стреда – Дела – 2:1

Голы: Труса, 33, Рамадан, 36 – Ковталюк, 43

Пенибонт – Санта Колома – 1:1

Голы: Венеблс, 66 – Моурело, 36

Тирана – Динамо Батуми – 1:1

Голы: Хила, 90+3 – Фламарион, 67

Ла Фиорита – Зимбру – 1:1

Голы: Касолла, 34 – Керунту, 64

Дерби украинцев прошло в матче Пюника и Нарвы. В составе армян, которых тренирует экс-наставником Львова Егише Меликян, весь поединок отыграл Антон Братков. За эстонцев сыграл 17-летний Матвей Буренко. Юный форвард перебрался в Нарву из академии Колоса и сегодня дебютировал в еврокубках.

Илья Марковский выходил на поле, чтобы помочь вырвать победу, а стал свидетелем досадного поражения своей команды. Решающий гол Левадия пропустила уже в компенсированное арбитром время, да еще с пенальти.

Георгий Цитаишвили дебютировал за батумское Динамо. Результативными действиями не отмечался. Вплоть до завершения основного времени казалось, что это не обязательно, ведь его команда и так побеждала. Однако Тирана нашла в себе силы спастись от поражения. Следует отметить, что за Динамо более 20 минут отыграл Иван Литвиненко (экс-Черноморец, Движение и СК Днепр-1).

Еще одно дерби наших земляков было в поединке Паневежиса и Миллсамы. Игра была насыщенной – четыре гола, три пенальти (один нереализованный). У хозяев сыграли украинцы Мельник и Щедрый (последнего заменил экс-защитник Александрии Каспарс Дубра). У гостей весь матч отыграл Ярослав Терехов.

Также результативно свою встречу провели Торпедо Кутаиси и Сараево. В составе грузин ассистом отличился бывший форвард Шахтера Гиорги Арабидзе. Когда-то ему выдавали много авансов, но полноценно пробиться в первую команду "горняков" не сумел (провел всего 4 матча).

В матче потенциальных соперников Ворсклы интрига осталась жива. Дела у Дилы перед ответным матчем могли быть очень плохими, однако украинский нападающий Николай Ковталюк отыграл один гол, позволив Дунайской Среде получить преимущество лишь в один мяч. Все решится в Грузии ровно через неделю.

Воспитанник Карпат Андрей Маркович неизменно основной в составе бронзового призера чемпионата Андорры. Сегодня его Санта Колома расписала ничью с валлийским Пенибонтом.

Денис Дедечко отыграл полный матч в составе Зимбру, избежавшего поражения от Ла Фиориты.