Президент Монцы Сильвио Берлускони продолжает сражаться за свою жизнь.

Экс-президент Милана попал в больницу в тяжелом состоянии 5 апреля. Сообщалось, что Берлускони поместили в отделение интенсивной терапии из-за респираторных проблем.

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Согласно информации Football Italia, президент Монцы борется с пневмонией, которая является результатом лейкемии. Недавно, а именно 30 марта Берлускони уже госпитализировали, чтобы взять анализы и предоставить лечение. Отметим, что лейкемия – онкологическое злокачественное заболевание клеток крови, поражающее костный мозг и другие кроветворные органы. Итальянский политик Антонио Таяни сообщил, что пока нет причин для волнения, состояние известного деятеля удовлетворительное.

Напомним, что у семьи Берлускони тесные отношения с президентом Путиным. Экс-премьер Италии советовал Украине сдаваться и садиться за стол переговоров.

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