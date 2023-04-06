Президент Монци Сільвіо Берлусконі продовжує боротися за своє життя.

Екс-президент Мілана потрапив до лікарні у тяжкому стані 5 квітня. Повідомлялось, що Берлусконі помістили у відділення інтенсивної терапії через респіраторні проблеми.

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Згідно з інформацією Football Italia, президент Монци бореться з пневмонією, яка є результатом лейкемії. Нещодавно, а саме 30 березня, Берлусконі вже госпіталізували, щоб взяти аналізи та надати лікування. Зазначимо, що лейкемія – онкологічне злоякісне захворювання клітин крові, що уражає кістковий мозок та інші кровотворні органи. Італійський політик Антоніо Таяні повідомив, що наразі немає причин для хвилювання, стан відомого діяча задовільний.

Нагадаємо, що сім'я Берлусконі має тісні стосунки з президентом Путіним. Екс-прем'єр Італії радив Україні здаватися та сідати за стіл перемовин.

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