Врачи ПСЖ дали Рико зелёный свет для возвращения к тренировкам в общей группе парижской команды. Как информирует RMC Sport, период восстановления длительностью более чем в 300 дней официально был завершён. Испанец уже провел некоторую беговую и индивидуальную работу на поле, но вскоре присоединится к групповым тренировкам под руководством Луиса Энрике.

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Напомним, что во время отпуска с Рико случился неприятный инцидент – лошадь боднула его копытом, после чего вратарь ПСЖ оказался в коме. Он долгое время боролся за жизнь, находясь в реанимации, но, в конце концов, ему удалось полностью восстановиться.

Напомним, что в составе ПСЖ Рико дважды становился чемпионом Франции. Он никогда не имел статус основного вратаря в парижской команде.

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