Лікарі ПСЖ дали Ріко зелене світло для повернення до тренувань у загальній групі паризької команди. Як інформує RMC Sport, період відновлення тривалістю понад 300 днів офіційно було завершено. Іспанець уже провів деяку бігову та індивідуальну роботу на полі, але незабаром приєднається до групових тренувань під керівництвом Луїса Енріке.

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Нагадаємо, що під час відпустки з Ріко трапився неприємний інцидент – кінь буцнув його копитом, після чого воротар ПСЖ опинився в комі. Він довгий час боровся за життя, перебуваючи в реанімації, але, врешті-решт, йому вдалося повністю відновитися.

Нагадаємо, що у складі ПСЖ Ріко двічі ставав чемпіоном Франції. Він ніколи не мав статус основного воротаря в паризькій команді.

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