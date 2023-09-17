В конце мая Рико попал в больницу после падения с коня. Голкипер ПСЖ долгое время находился без сознания, а срок госпитализации растянулся на 82 дня. Накануне испанец впервые предстал перед камерами и рассказал о своем состоянии.

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"2 сентября я пройду новое обследование. Мы увидим, все ли идет правильными темпами. Надеюсь, что это будут хорошие новости и что врач даст мне немного больше свободы для занятий спортом".

Я хотел бы подготовиться к возвращению в команду, в Париж. Моя цель – вернуться в этом году, чтобы быть с командой до конца сезона", – заявил Серхио Рико.